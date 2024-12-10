Bursa Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı grupların sosyal ve ekonomik hayata daha etkin bir şekilde katılımını sağlamak, kültürlerarası etkileşim, toplumsal uyum ve kentlilik bilincini artırmak, kültürel zenginliği geleceğe taşıyarak toplumsal kalkınmayı desteklemek amacıyla uluslararası iş birliğiyle hayata geçirilen ‘Kültür, Zanaat ve Vatandaşlık Projesi’nin startını verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen ve uluslararası iş birliğiyle hayata geçirilen "Kültür zanaat ve vatandaşlık: Kültürel kaynaklar aracılığıyla sosyal ve mesleki katılımı teşvik etmek" başlıklı Erasmus+ Projesi’nin tanıtım toplantısı, Merinos Tekstil ve Sanayi Müzesi’nde gerçekleştirildi. Proje, Fransa’dan Artemisia Enstitüsü, İtalya’dan Scola Edil Meslek Edindirme Merkezi ve Letonya’dan Similtene Teknik Okulu ile ortak bir şekilde yürütülüyor. Mayıs 2024’te Fransa Ulusal Ajansı tarafından onaylanan ve Avrupa Birliği Erasmus programı çerçevesinde desteklenen proje, meslek edindirme veya eğitim projesi olmasının yanında kültürel mirası canlandırma, toplumsal uyumu artırma ve ekonomik fırsatları destekleme hedeflerini bir arada ele alıyor.

“Bu tür projelere büyük önem veriyoruz”

Projenin tanıtım toplantısında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, geçmişin birikimini geleceğin fırsatlarına dönüştürecek, kültürel zenginliğimizi koruyarak toplumsal kalkınmayı destekleyecek önemli bir girişimin ilk adımını attıklarını söyledi. Projenin temel amaçlarından bahseden Başkan Bozbey, “Dezavantajlı grupların sosyal ve ekonomik hayata daha etkin bir şekilde katılımını sağlamak, kültürlerarası etkileşimlerini artırarak mesleki yeterliliklerini geliştirmek, sürdürülebilir ve kaliteli iş imkanlarına erişimlerini kolaylaştırmak ve iş gücü piyasasında kalıcı bir yer edinmelerine katkı sağlamaktır. Proje, kentlilik bilinci kazandırmayı ve kültürel mirasımızı yeni nesillere aktarmayı hedeflemektedir. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak toplumsal dayanışmayı güçlendiren, bireylerin potansiyellerini ortaya çıkarmalarını destekleyen bu tür projelere büyük önem veriyoruz” dedi.

“Bursa’nın çini rotası haritası oluşturulacak”

Bursa’nın geçmişten bugüne çini sanatıyla özdeşleşmiş bir kent olduğunu belirten Başkan Mustafa Bozbey, kadim zanaatın Bursa’nın hem tarihi hem de kültürel kimliğinde önemli bir yer tuttuğunu ifade etti. Bu mirasın yalnızca korunarak değil, yaşatılarak geleceğe taşınabileceğini dile getiren Başkan Bozbey, “Bu projede, çini sanatını yalnızca nostaljik bir değer olarak değil, bugünün gençlerine ve dezavantajlı gruplarına yeni fırsatlar sunacak bir araç olarak görüyoruz. Proje kapsamında çini kursları düzenleyecek, Bursa çini rotası haritası oluşturacak, eğitici eğitimleri ile bu sanatın aktarımını destekleyecek, çini sanatı sergileriyle uluslararası tanınırlığı artıracağız. Çalışmalar, sadece kültürel değerlerimizi korumakla kalmayacak, aynı zamanda kadın istihdamını artırarak toplumsal kalkınmaya da katkı sağlayacaktır. Çini sanatını öğrenen ve bu alanda üretim yapan kadınlar, ekonomiye entegre olurken aynı zamanda kültürel bir zenginliğin sürdürücüsü olacaklardır. Projemiz, yalnızca çini sanatıyla sınırlı kalmayıp, sosyal ve ekonomik kalkınmayı destekleyecek geniş bir vizyon sunmaktadır. Kentimize gelen yurttaşlarımızın topluma uyum sağlamalarını kolaylaştırmak ve kentlilik bilincini geliştirmek için de çok önemli faydalar sağlayacaktır” dedi.

“Daha parlak bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz”

Proje ile nitelikli iş gücünün kurulacağını, kadınların ve gençlerin iş gücü piyasasına erişimlerinin artırılacağını söyleyen Başkan Bozbey, kültürel mirasın korunarak, ekonomik bir değere dönüştürüleceğini anlattı. Proje etkilerinin sosyal anlamda da önemli olacağını belirten Başkan Bozbey, “Proje, kültürel mirasımızın eğitim ve istihdam fırsatlarına dönüştürülmesiyle toplumumuza değer katacaktır. Projemizin en önemli hedeflerinden biri, dezavantajlı grupların topluma kazandırılması ve mesleki yeterliliklerinin artırılmasıdır. Farklı kentlerden Bursa’mıza gelen yurttaşlarımız için kentlilik bilincini geliştiren çalışmalar yapılacak. Dezavantajlı gruplar meslek sahibi yapılarak ekonomik bağımsızlık kazanmaları sağlanacaktır. Bu, yalnızca bireylerin hayatlarını iyileştirmekle kalmayıp, kentimizin sosyal uyumuna ve ekonomik canlılığına da katkı sağlayacaktır. Bursa olarak kültürel mirası korumak, geliştirmek ve uluslararası platformlarda tanıtmak için bu projeye büyük önem veriyoruz. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bursa’mızın zengin kültürel mirasını koruyarak daha parlak bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.

Proje koordinatörü Fabien Gandolfi, projenin kapsamı hakkında katılımcılara bilgi verdi. Her bireye eşit fırsatlar ve eşit haklar sunmaya önem verdiklerini ve bu doğrultuda projeyi hazırladıklarını anlatan Gandolfi, Bursa’da önemli bilgi alışverişlerinde bulunduklarını söyledi. Desteklerinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden Gandolfi, uluslararası mesleki iş birliğinin gençlere önemli katkılar sunacağını dile getirdi.

Soru cevap bölümünün ardından program, Erasmus+ KA220-VET - Mesleki eğitim ve öğretimde iş birliği ortaklıkları programı kapsamında gerçekleştirilen panel bölümüyle devam etti. CCC Projesi Eğitim Danışmanı Dr. Züleyha Avşar’ın moderatörlüğünü üstlendiği panele, Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Güney Özkılınç, Proje koordinatörü Fabien Gandolfi, Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mehmet Aras, Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sektörel Mükemmeliyet Merkezi Genel Koordinatörü Yasemin Filiz, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Ayça Tayar ve Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi Yönetim Kurulu üyesi Müjde Kaya konuşmacı olarak katıldı.