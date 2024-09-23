Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Erenler Küpçüler Caddesi’ni bölge sakinlerinin daha rahat yürüyüş yapabilmesi ve ulaşım sağlayabilmesi için yepyeni bir kimliğe kavuşturuyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde program dahilinde sürdürdüğü yol yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) ekipleri son olarak altyapısı tamamlanan Erenler Küpçüler Caddesi’nde mekanik malzeme serimi ve kaldırım yenileme çalışması gerçekleştirdi. Asfalt çalışmaları öncesi 700 metrelik güzergahta mekanik malzeme (PMT) çalışmalarını gerçekleştiren YOL-BAK ekipleri, kaldırım yenileme ve genişletme çalışmalarına başladı. Ekipler baskı beton işlemleri ile bölgeye geniş, ferah yürüyüş alanı kazandırdı. Cadde, bölgedeki vatandaşların daha rahat yürüyüş yapabilmesi ve ulaşım sağlaması için yepyeni bir kimliğe kavuşacak.

YOLBAK’tan yapılan açıklamada, “16 ilçemizde program dahilinde yol yenileme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ekiplerimiz Erenler Küpçüler Caddesi’nde gerçekleştirilen altyapı çalışmaları sonrasında yayaların daha güvenli yolculuk yapması için kaldırım yenileme ve mekanik malzeme serimi çalışmalarına başladı. Çalışmalarımızı kısa sürede bitirdikten sonra güzergahı sıcak asfaltla buluşturacağız” denildi.