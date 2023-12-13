İBB burs sonucu sorgulama ekranı öğrenciler tarafından araştırılıyor. Gençlerin eğitim hayatını sorunsuz şekilde sürdürebilmesi için burs desteği İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmaya başlandı.

İstanbul Senin uygulaması ya da Genç Üniversiteli resmi internet sitesi üzerinden sorgulama yapılmaya başlandı. Maddi durumu kötü olan öğrencilerin öğrenim hayatını sürdürebilmesi için 3 aylık dönemde 2.500 TL toplamda 7.500 TL ödeme yapılacağı bildirildi.

İBB Öğrenci Bursu Ne Zaman Yatacak?

Yaklaşık bir ay önce başvuruları tamamlanan bursun ne zaman yatacağı merakla bekleniyor. Aralık ayının bitmesine sayılı günler kala İBB bursu ne zaman yatacak? sorusu gündemde sıcaklığını koruyor.

Konuyla ilgili İBB burs sonuçlarının Aralığın sonuna doğru açıklanmasının beklenildiği ifade edildi. İBB burs sonucu ile ilgili resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

İBB Burs Sonucu Sorgula!

İBB burs sonucunu görüntülemek isteyenler online platform üzerinden Genç Üniversiteli sayfasına ulaşarak inceleme yapabilir.