Küresel Borsalar ABD’de açıklanacak tüketici enflasyonu verileri ve hafta boyunca izlenecek faiz kararları öncesinde yükseliyor.

Haftanın ilk işlem gününü yüzde 0,4 artıda tamamlayan S&P 500 endeksi vadeli işlemlerde yükselişini sürdürüyor.

Reuters’ın Devlet Başkanı Şi Jinping ve diğer üst düzey liderlerin, Çin’in 2024 büyüme hedefini ve planlarını tartışmak üzere yıllık Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı’nı başlattığı yönündeki haberi sonrası gözler gelecek yıl ne kadar teşvik gelebileceğine odaklandı.

Asya’da yatay seyreden Çin CSI 300 dışında endeksler pozitif bölgede.

Pazartesi günü yüzde 0,15 yükselen Bloomberg Dolar Endeksi bu sabah yüzde 0,12 düşüşle 1.242 seviyesinde.

ODAKTA ABD ENFLASYONU VAR

Fed’in yılın son faiz kararı öncesi ABD’nin Kasım ayı enflasyon verileri açıklanacak.

Bloomberg anketine göre manşet tüketici fiyatlarının Kasım ayında ekim ayına göre değişmediği, yıllık bazda ise yüzde 3,2’den yüzde 3,1’e yavaşladığı tahmin ediliyor.

Çekirdek TÜFE’de ise aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 4,0 artış açıklanması bekleniyor.

Bloomberg Economics ABD Başekonomisti Anna Wong’a göre beklendiği üzere yatay bir Tüketici Fiyat Endeksi’nin açıklanması, Fed’in faiz indirimlerini değerlendirmeye başlaması için alan tanıyacak.

Wong, baz senaryolarının ekonominin soğuduğu ve bunun sonucu olarak şu anda görülen dezenflasyonun süreceği, bunun da Fed’in faiz indirimlerine 2024 yılının ilk çeyreğinin sonlarında başlamasına neden olacağı yönünde olduğunu belirtti.

“2024’ün ilk yarısında çekirdek tüketici enflasyonunun yüzde 3’ün biraz altında seyretmesini bekliyoruz” diyen Wong, “İşgücü piyasası daha hızlı soğumadıkça enflasyonun bu seviyede kalması ihtimali var” diye ekledi.

Öte yandan New York Fed’in dün yayınlanan anketine göre, ABD’li tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentileri kasımda Nisan 2021’den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Beklentilerdeki düşüşte enerji fiyatlarındaki gerilemenin etkili olduğuna işaret eden Wong, “Bu durum, ekonomik aktivite üzerindeki aşağı yönlü riskler ile enflasyon risklerinin daha dengeli hala gelmesiyle Fed’in faiz indirimlerini değerlendirmesinin önünü açacak” dedi.