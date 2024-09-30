Sakarya’da düzenlenen seramik atölyesi, 6 haftalık eğitim sürecinin ardından tamamlandı.

Serdivan Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen Seramik Atölyesi, 6 haftalık eğitim sürecini başarıyla tamamladı. Atölye boyunca katılımcılar, seramik sanatının temel tekniklerini öğrenerek, yeteneklerini geliştirme ve kendi özgün eserlerini oluşturma fırsatı buldu. Eğitim sürecinde öğrenciler serbest çamur şekillendirme ve rölyef kabartma gibi farklı teknikleri deneyimleyerek üretken çalışmalar ortaya koydular.

Atölyenin sonunda ise katılımcılar bu teknikleri kullanarak çeşitli objeler hazırladı. Ortaya çıkan eserler, seramik sanatının zengin ifadelerini ve katılımcıların üretkenliğini yansıtan çalışmalar oldu.