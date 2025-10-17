İnegöl Belediyesi'nin Halhalca Mahallesi'ne yapmayı planladığı taş ocağı tesisi konusu Ekim ayı belediye meclisinde görüşülerek oy çokluğuyla geçti. Saadet Partisi & Demokrat Parti meclis grubu konunun çevre sağlık komisyonuna havalesini talep etti fakat talep kabul görmedi. Saadet Partisi Belediye Meclis Üyesi Fatih Berber ve partili heyet Halhalca Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalle sakinlerinin endişelerini dinledi. Mahalle sakinleri ise süreçle alakalı bilgilendirilmediklerini ifade ederek halihazırda faaliyet gösteren taş ocağından tarımsal alanlarının olumsuz etkilendiklerini ifade etti.

Berber, mahalle sakinleriyle yapmış oldukları görüşme sonrası basın açıklaması yaparak şu ifadeleri kullandı;

MAHALLENİN GEÇİM KAYNAĞI TARIM ALANLARI YIKICI ETKİYLE KARŞI KARŞIYA

“Saadet Partisi kırsal mahalle komisyonu ile birlikte geçtiğimiz akşam Halhalca Mahallesi sakinlerini ziyaret ettik. Mahallemizin kıymetli insanları, içten misafirperverlikleriyle bizleri ağırladı. Bu anlamlı ziyarette, mahalle sakinlerimizin en büyük kaygılarını birinci ağızdan dinledik: İnegöl Belediyesi'nin Halhalca Mahallesi'ne yapmayı planladığı taş ocağı tesisi. Mahalle sakinlerimiz, bu tesisin tarım arazilerimize vereceği zararlar karşısında derin bir endişe içindeler. Zaten halihazırda mahallede bulunan taş ocağı faaliyetleri sebebiyle çıkan toz ve partikül emisyonları yakınlarında bulunan tarlalarda toprağın verimliliğini yok etmiş durumda olduğunu, %40 a varan randıman düşüklüğü gördüklerini ifade ettiler. Mahallenin geçim kaynağı olan tarım alanları, bu yıkıcı etkiyle karşı karşıya kalmış vaziyette. Çiftçilerimiz ekmeğini kazanmakta zorlanacak, halihazırda etrafı birçok taş ocağı sahasıyla çevrili mahallemizin geleceği tehlikeye girecektir. Üstelik, patlatma faaliyetleri nedeniyle oluşacak titreşimler ve gürültü kirliliği, yaşam alanlarını yaşanmaz hale getirecek ve çocuklarımızın sağlığını tehdit edecektir.

KOMİSYONA HAVALE TALEBİMİZ REDDEDİLDİ

Bu ay yapılan belediye meclis toplantısında Saadet Partisi & Demokrat Parti meclis grubu adına yaptığımız açıklamada, taş ocağı tesisine karşı olmadığımızı, belediyenin ihtiyacı varsa yapılabileceğini, ancak bununla ilgili yöre halkının bilgilendirilmesi gerektiğini ifade ettik. Konunun da haklı olarak çevre ve sağlık komisyonuna havalesini talep ettik. Ancak komisyona havale talebimiz kabul görmedi ve yapılan oylamada oy çokluğu ile bu gündem maddesi geçmiş oldu.

İNEGÖL BELEDİYESİ HALK İRADESİNİ HİÇE SAYARAK ŞEFFAFLIKTAN UZAK TUTUM SERGİLEMEKTE

Mahalle sakinlerimiz bu projeden hiçbir şekilde bilgilendirilmemiştir. İnegöl Belediyesi, halkımızın iradesini hiçe sayarak, şeffaflıktan uzak bir tutum sergilemekte; mahallemizin kaderini tek taraflı kararlarla belirlemeye çalışmaktadır. Mahalle sakinlerimizden aldığımız başka bir duyum ise yapılacak taş ocağını İnegöl Belediyesi’nin doğrudan işletmeyeceği, özelleştirerek başka firmaya taşere edeceği oldu. Bu bir duyum olmakla birlikte teyide muhtaç olduğundan İnegöl Belediyesi tarafından bu sorunun da cevaplanmasını mahalle sakinlerimiz ve kamuoyu adına talep ediyoruz.

TARIM ARAZİLERİMİZİ KORUYAN ALTERNATİF ÇÖZÜMLER ÜRETİN

Saadet Partisi & Demokrat Parti meclis grubu olarak, Halhalca Mahallesi sakinlerinin endişelerini haklı buluyor ve İnegöl Belediyesine çağrıda bulunuyoruz: Mahalle sakinlerimizi hemen bilgilendirin ve şeffaf bir süreç başlatın. Tarım arazilerimizi koruyan alternatif çözümler üretin. Halkın iradesini esas alan katılımcı belediyecilik anlayışı ile hareket edin. Tarımımızı, toprağımızı ve geleceğimizi korumak için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz."