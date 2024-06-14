Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki Kuş Cenneti Milli Parkı’nda bulunan onlarca taksidermi (Ölü hayvanların doldurulması) restorasyondan sonra ortadan kayboldu. Taksidermilerin nerede oldukları ise merak konusu oldu.

Bu yıl 33’üncüsü düzenlenen Uluslararası Kuş Cenneti Kültür ve Turizm Festivali’nin, Kuş Cenneti Milli Parkı’nda gerçekleştirilen açılış programına katılanlar büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Kuş Cenneti’ndeki canlı popülasyonunu gözler önüne seren çoğu taksiderminin eksik olması gözlerden kaçmadı.

Taksidermilerin sergilendiği binanın restorasyonundan sonra çoğunun ortadan kaybolduğu ve restorasyon çalışmaları sırasında taksidermilerin güvenli bir şekilde korunup korunmadığı ve nereye taşındığına dair net bir bilgi bulunmaması, spekülasyonlara yol açtı. Birçok kuş türüne ait taksidermilerin eksik, yılan ve balık gibi türlere ait taksidermilerden ise tamamen ortadan kalktığı görülüyor. Daha önceden taksidermiler aracılığıyla tasvir edilen kuş türlerinin çoğu artık minyatür heykellerle tasvir ediliyor.

Kuş Cenneti Milli Parkı yetkililerinden konu ile ilgili açıklama bekleniyor.