Fatura Ödemeleri:

Doğalgaz, telekomünikasyon, elektrik su faturalarınızı Kuveyt Türk şubelerinden, internet şubesinden telefon bankacılığından ve işlematik’lerden kolayca ödeyebilirsiniz.

Otomatik ödeme talimatı verebilirsiniz eğer hesabınızda yeterli para yoksa SMS (kısa mesaj) ile ücretsiz bilgilendirilirsiniz.

Vergi Ödemeleri:

Vergi ödemelerinizi nakit ya da Kuveyt Türk Katılım Bankasında Hesabınız varsa hesaptan ödeyebilirsiniz.

Gümrük vergisi, MTV ve Trafik cezalarınızı Kuveyt Türk Şubelerinden veya internet şubesinden ödeyebilirsiniz.

Kuveyt Türk Bankasından Ödeyebileceğiniz Vergiler:

Yıllık gelir vergisi Kurumlar vergisi KDV (Katma Değer Vergisi) Damga vergisi Özel tüketim vergisi Noter harçları Tapu kadastro harçları Veraset intikal vergisi Trafik para cezası Banka ve sigorta muameleleri vergisi MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi)

SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) Ödemeleri:

Primlerinizi pirim borçlarınızı Kuveyt Türk Şubeleri, İnternet Şubesi Ve Çağrı Merkezinden ödeyebilirsiniz

Bağış Ödemeleri:

İstediğiniz yardım kuruluşlarına bağış ödemelerinizi yapabilirsiniz.

Bağış kuruluş isimlerini Kuveyt Türk İnternet şubesinden öğrenebilirsiniz.

Emekli Maaş Ödemeleri:

SSK, BAĞ-KUR ve Emekli sandığından genel olarak SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) emekli iseniz maaşınızı Kuveyt Türk’ten alabilirsiniz

Emekli maaşınızı diğer bankadan Kuveyt Türk Bankasına nasıl aktarırsınız?

PTT Şubelerinden e-devlet şifresi alarak, turkiye.gov.tr adresine girerek değişiklik işlemini yapabilirsiniz

SGK İl müdürlüklerini dilekçe ile başvuruda bulunarak banka değişikliği yapabilirsiniz.

Kuveyt Türk emekli müşterilerine adrese teslim maaş ödemesi yapmaktadır. Bunun için emekli müşterilerinin bankaya gelemeyecek durumda olmaları gerekir.

Emekli müşteriden veya noter onaylı vekaleti olan yakınından istek formu alınır

Emekli müşteri şubeye gelememe durumunu tam teşekküllü bir hastaneden alacağı sağlık raporu ile belgelendirmelidir.

Kira Ödemeleri:

Kiracıysanız veya kiraya verenseniz tüm Kuveyt Türk banka şubelerinden ödemelerinizi ve alacak işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz

Kuveyt tür şubelerinden birine gelerek kira hesabı açtırmanız yeterlidir.

Eğer kiracının da bir hesabı varsa hesaptan hesaba kira ödemelerinde ücret alınmamaktadır

Kira ödemelerinin otomatik olarak ödenmesini istiyorsanız takip kolaylığı için otomatik ödeme talimatı verebilirsiniz.

ÖSYM (Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Merkezi) Ödemeleri:

Tüm ÖSYM Ödemelerinizi Kuveyt Türk şubelerinden ve internet web sitesinden kolayca ve masrafsız olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Diyanet (Hac- Umre) Ödemeleri:

Hacı adaylarının ve Umre’ye gitmek isteyenlerin, hac ve umre ödemelerini Kuveyt Türk Şubelerinden kolaylıkla yapabilirsiniz.

Hac adayları hac kati (kesin) kayıt ödemelerini 7/24 saat internet şubelerinden yapabilirler

Hac ve Umre ödemelerinizi zorlanmadan yapabilmeniz için 48 aya kadar taksitlendirme ile Kuveyt Türk İhtiyaç Finansmanı verir.

Daha detaylı bilgiyi Kuveyt Türk internet web sitesinden alabilirsiniz. Bilgi amaçlıdır.