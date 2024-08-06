Edirne İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılık olaylarıyla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Son olarak, Lalapaşa ilçesinde yapılan bir operasyonda 5600 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi sırasında H.A. isimli şahsın tarlasında yapılan aramada devasa bir kenevir tarlası ortaya çıkarıldı. Ekipler tarafından titizlikle yürütülen operasyonda, yaklaşık 5600 kök kenevir bitkisi ele geçirilerek kontrollü bir şekilde imha edildi. Şüpheli H.A. hakkında adli süreç başlatıldı.