Çanakkale’nin Lapseki ilçe Belediyesi tarafından, 6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.17’de meydana gelen Kahramanmaraş depreminin 1’inci yıldönümünde hayatını kaybeden vatandaşlar için anma programı düzenlendi.

Lapseki Belediye Hizmet binası önünde düzenlenen anma programına Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcıları Aynur Bozkurt, Necdet Çelik, İl Genel Meclis Üyesi Halil Özer, AK Parti ilçe Başkanı Hasan Engin ve belediye personeli katıldı.

Anma programında depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Saygı Duruşu’nda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu.

Anma programında konuşan Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, “Değerli Lapsekililer “Asrın Felaketi” olarak anılan ve aziz milletimizin her ferdinin yüreğinde hissettiği büyük bir acı yaşatan 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde, depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, bu büyük afette yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza sabırlar diliyorum. 6 Şubat 2023 tarihinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsılan topraklarımızda, yüreklerimizi derinden etkileyen bir felaketle karşı karşıya kaldık. Pek çok vatandaşımızı yitirdiğimiz bu zorlu süreçte devlet ve millet birlikteliğiyle gösterilen kararlılık, dayanışma ve yardımlaşma ruhunu ön planda tutarak, depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sarmanın gayreti içinde olduk. Yaşanan felaketin ardından ülke genelinde gösterilen birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu, yalnızca acıyı paylaşmakla kalmayıp aynı zamanda geleceğe dönük daha sağlam, daha dayanıklı bir toplum inşa etme azmiyle dolu bir motivasyon kaynağı olmuştur.

Bu birliktelik ve dayanışma, ülkemizi daha güçlü kılacak, benzer felaketlere karşı daha hazırlıklı olmamızı sağlayacaktır. Bu zorlu dönemi aşmak adına devletimizin seferber ettiği imkanlar, ortaya koyduğumuz gayret ve kararlılıkla, depremzede vatandaşlarımız için inşa edilen konutların bir bölümünü teslim etme noktasına gelmiş durumdayız” dedi.

Konuşmanın ardından anma programı Belediye hizmet binası önünde hazırlanan köşeye depremde hayatını kaybedenler için karanfil bırakılması ve anı defterine katılımcıların duygu ve düşüncelerini yazmasıyla sona erdi.