Leipzig - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde.
Leipzig, UEFA Şampiyonlar Ligi Grup G grubu son maçında Young Boys'u konuk edecek. Müsabaka öncesi Young Boys 9 puanla 2. sırada, Young Boys ise 4 puanla 3. sırada yer alıyor. Leipzig - Young Boys mücadelesini Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas yönetecek.
LEİPZİG - YOUNG BOYS MAÇI NE ZAMAN?
Leipzig ile Young Boys arasında 13 Aralık Çarşamba günü Red Bull Arena'da oynanacak olan karşılaşma 20.45'te başlayacak.
LEİPZİG - YOUNG BOYS MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele TV8.5 ve Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak.