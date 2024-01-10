Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı İtalyan oyuncu Leonardo Bonucci, Fenerbahçe-Konyaspor müsabakasını tribünden takip etti.

Trendyol Süper Lig’in 16. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertlerin anlaşmaya vardığı Leonardo Bonucci de mücadeleyi tribünden takip etti. Gün içerisinde kulüpten, transfer görüşmeleri yapıldığına dair açıklamanın ardından başarılı defans oyuncusu akşam saatlerinde özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptı. İşlemlerinin ardından kendisini bekleyen araca binen Bonucci, Ülker Stadyumu’na geldi.

Seremoni öncesi Bonucci’nin stada geldiği anons edilince taraftarlar tarafından alkışla karşılandı. Bonucci de Fenerbahçe taraftarını selamladı.