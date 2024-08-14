Lexus Hangi Ülkenin

Hangi Ülkenin: Japonya

Kuruluş Tarihi: 1989

Kurucusu: Eiji Toyoda

Ana Merkezi: Toyota, Aichi, Japonya

Hizmet Bölgesi: Dünya Çapında

Şirket Tipi: Bölünme

Önemli Kişiler: Kazuo Ohara (CEO), Vince Socco (Başkan Yardımcısı, Asya Pasifik), Andy Pfeiffenberger (Başkan Yardımcısı, Avrupa Birliği), Mark Templin (Başkan Yardımcısı, ABD)

Alan: Otomotiv Endüstrisi

Ürün: Otomobil

Hizmetleri: Otomotiv Finansmanı

Resmi Sitesi: www.lexus.com

Lexus Hakkında Bilgi

Lexus, 1989 yılında Toyota şirketi tarafından kurulmuş bir lüks otomobil markasıdır. Dünya çapında hizmet vermektedir ve kurucusu, Eiji Toyoda’dır. Lexus markası, Kuzey Amerika, Avrupa, Asya, Orta Doğu, Okyanusya, Afrika ve Latin Amerika bölgelerinde satılmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde en çok satılan lüks araç olmayı başarmıştır. Daha sonra 2005 yılında Japonya’da da satılmaya başlamıştır. Üretildiği ilk yıldan beri kalitesini hiç bozmayan dayanıklı hızlı ve sağlam araçlar üreten Lexus markasının kullanıcıları çok memnundurlar. Verilen parayı tamamıyla hak eden bir markadır ve lüks araçlar aralarında en iyilerinden biridir. 2006 yılında JD Power and Associates Araçların Güvenilebilirlik Araştırmasına dayanarak Lexus markasını ABD’de en dayanıklı ve sağlam otomobil üreten marka seçti. Lexus markası 12 yıldır bu ödülü üst üste kazanmaya devam etmektedir. Türkiye’de çok nadir görülen bir otomobildir fakat kullanan insanların hiç pişman olmadıkları ve aşırı derecede memnun oldukları bilinmektedir. Standartlara göre fiyatı pahalı olan Lexus buna rağmen çok tercih edilmektedir. Kullanan insanların üzerinde bıraktığı etki fiyatına bakılmaksızın satın alınmasını sağlamaktadır. İç dizaynı, güçlü motoru, şanzıman sistemi, konforu ve özellikleri mükemmel derecededir. Hem spor hem aile aracı hemde suv model üretmektedir ve bu modelleri kullanan tüm kullanıcılar olumlu yorumlar bırakmışlardır ve diğer tüm araba sahibi olmak isteyenlere bu markayı önermektedirler.

Lexus Modelleri

CT HYBRID

IS

IS HYBRID

GS

GS HYBRID

LS HYBRID

NX

NX HYBRID

RX

RX HYBRID

RC

F Serisi

Lexus Hangi Ülkenin

Cevap: Japonya

Lexus Hangi Ülkenin Vasıta Markası? Adlı yazımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz. Bu bilgiyi siz değerli okuyucularımızla paylaşmaktan mutluluk duyarız.