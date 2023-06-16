İnegöl’de araka hasadının yapıldığı tarlalara sürüler halinde inen leylekler, açığa çıkan böcek ve tarla fareleriyle besleniyor.

İnegöl’de Haziran ayında başlayan araka hasadı sürüyor. Araka hasadını fırsat bilen leylekler, sürüler halinde tarlalara inerek özellikle biçerdöverlerin arkasından açığa çıkan çekirge, böcek ve tarla farelerini yiyor, yavrularına götürüyor.

İnegöllü yetkililer, göçmen kuşların bir kısmının bölgeden geçtiğini ve bu kuşların beslenmek için tarım alanlarına indiğini kaydetti. Özellikle leyleklerin adeta alışkanlık hale getirdiğini ve biçerdöverlerin arkasından neredeyse hiç ayrılmadığını ifade eden yetkililer, "Arazide bulunan çekirge ve böcekleri yiyerek besleniyorlar. Leyleklerin arazideki beslenmesi çiftçiler açısından olumlu sonuçları oluyor. Tarlaları böceklerden, farelerden temizlenmiş oluyorlar" diye konuştular.