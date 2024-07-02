Süleymanpaşa Belediye Meclisi Temmuz ayı olağan toplantısında, LGS’de Türkiye genelinde 500 tam puan ile Türkiye birincisi olan Tekirdağ Şehit Mehmet Şengül Ortaokulu öğrencisi Cihangir Yağız Tan’a 10 bin lira ödül verildi.

Başkan Volkan Nallar başkanlığında toplanan Süleymanpaşa Belediye Meclisi, Temmuz ayı olağan toplantısını Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirdi. Toplantıda gündem maddeleri ve gündem harici maddeler ile Haziran ayı meclis toplantısında ihtisas komisyonlarına havale edilen maddelerle ilgili komisyon raporları görüşülerek karara bağlandı.

LGS Türkiye birincisine 10 bin lira ödül verildi

Açılış konuşması ile toplantıyı başlatan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, gündem maddelerine geçmeden önce haziran ayının başında yapılan ve birkaç gün önce sonuçları açıklanan 2024 Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) Türkiye genelinde 500 tam puan ile Türkiye 1.’si olmaya hak kazanan Tekirdağ Şehit Mehmet Şengül Ortaokulu öğrencisi Cihangir Yağız Tan’ı meclis üyelerinin huzuruna davet ederek kutladı.

Başkan Volkan Nallar, başarısıyla hepimizi gururlandıran Cihangir Yağız Tan’a Süleymanpaşa Belediyesi adına 10 bin TL ödül takdim etti.

Toplantıda; daha önceden kamuoyuna ilan edilen meclis gündem maddeleri, gündem maddelerinin ilanından sonra müdürlüklerden gelen gündem harici maddeler, Süleymanpaşa Belediye Meclisi Haziran ayı olağan toplantısında ihtisas komisyonlarına havale edilen maddelerle ilgili komisyon raporları görüşülerek karara bağlandı.

Bir sonraki toplantı 3 Eylül’de gerçekleştirilecek

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Haziran ayında komisyonlara havale edilen maddelerin komisyon raporları görüşüldü. Gündem maddeleri ve komisyon raporlarının görüşülmesi ile birlikte Süleymanpaşa Belediye Meclisi Temmuz ayı olağan toplantısı sona erdi. Ağustos ayının Süleymanpaşa Belediye Meclisi’nin resmi tatil ayı olması sebebiyle bir sonraki toplantı 3 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek.