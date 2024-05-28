Saygı Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Doktor Ayşe Tanyıldız, Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) sayılı günler kala sınava girecek öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu. Öğrencilerin sıklıkla yaşadığı sınav kaygısına değinen Tanyıldız, “Sınav kaygısı belli bir düzeye kadar öğrenciyi öğrenmeye motive eder. Ancak belli bir düzeyin üzerine çıkan kaygı sınav anında performansınızı göstermenizi engelleyebilir, dikkat hatası yaptırabilir ve hedeflediğiniz başarının altında kalmanıza neden olabilir” dedi.

Liselere Geçiş Sınavı’na(LGS) sayılı günler kala öğrencilerin sıklıkla yaşadığı sorun olan sınav kaygısını yönetebilmesi için önemli tavsiyelerde bulunan Psikiyatri Uzmanı Doktor Ayşe Tanyıldız, “Sınav kaygısı; kişinin sınav sonucunda yeterince başarılı olamayacağı, istenilen başarının altında kalacağını düşünmesi nedeniyle, öğrendiği bilgiyi sınav sırasında etkin bir biçimde kullanamamasına neden olan ve başarısının düşmesine yol açan yoğun kaygı durumudur. Sınav kaygısı belli bir düzeye kadar insanın gayret göstermesini, çabalamasını sağlar, öğrenciyi öğrenmeye motive eder. Ancak belli bir düzeyin üzerine çıkan kaygı sınav anında performansınızı göstermenizi engelleyebilir, dikkat hatası yaptırabilir ve hedeflediğiniz başarının altında kalmanıza neden olabilir” dedi.

Kaygı düzeyinin yüksek olmasının sınav anında olumsuz düşünceler getireceğini belirten Tanyıldız, “Kişinin aklında sürekli her şeyin daha kötü olacağı, yetersiz olacağı, başarısız olacağı düşüncesiyle ilgili olumsuz senaryolar oluşturması ve bu senaryolar nedeniyle kendi kaygısını daha da çok arttırması sınava odaklanmasına engel olur. Hiç stres yapmamalıyım ya da kaygılanırsam başarısız olurum düşüncesi de hem gerçekçi değildir hem de kaygıyla girdiğiniz bu sınavda istediğiniz sonucu alamamanıza neden olabilir. Önemli olan bu duygunun hissedilmesinin çok muhtemel olduğu ve bir zaman sonra geçeceğini kabul etmektir. Bu süreçte ihtiyacınızı anlamaya çalışmak, kaygınızı başkalarıyla konuşmak ya da dikkatinizin bozulduğunu düşündüğünüz anda molalar vermek ve sonrasında çalışmaya devam etmek işinizi kolaylaştırabilir” şeklinde konuştu.

Tanyıldız, “Sınava karşı tutumumuz da oldukça önemlidir. Sınava karşı içinizde bir öfke varsa ve bu sınava girmeye direniyorsanız, sınavda başarılı olma konusunda kendinize bir engel koyuyorsunuz demektir. Onun için önce düşünüp, değiştirebileceğiniz bir durum olmadığını kabullenip, bu konudaki olumsuz tutumlarınızı bir köşeye koymanız sınav başarınız için oldukça önemlidir. Nefes egzersizi ve kas gevşeme tekniklerinin uygulanması daha net düşünmeye, sakinleşmeye ve dikkati şimdiki zamana kaydırmaya yardımcı olur. ‘Yarın bu sınavda kesinlikle başarısız olacağım’ düşüncesi yerine, ‘Bütün yıl çalıştım, birçok deneme sınavına girdim, nasıl yapılacağını biliyorum ve bu sınavda başarılı olmak benim elimde’ gibi yeni düşünce kalıpları kaygılarınızı azaltmanıza yardımcı olacaktır. Kendinize ‘yeteri kadar çalıştım, başarabilirim’ demek için çaba gösterin. Açık havada yürüyüş yapmak, bisiklete binmek gibi fiziksel aktiviteler sınav öncesinde kaygınızı azaltmanız noktasında yardımcı olabilir” ifadelerini kullandı.

Sınav sırasında oluşan fazla kaygıyı yönetebilmek için bazı yöntemlerin olduğunun altını çizen Tanyıldız, “Sınavda kaygınızın arttığını hissettiğiniz anda, sınavda başarılı olduğunuzu gözünüzde canlandırın ve olumsuz düşüncelerinizi bir kenara bırakın. Masa, pencere gibi etrafınızdaki nesnelere bakmak, dikkatinizi ortamdaki başka noktalara yoğunlaştırmak kaygınızı azaltmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca sevdiğiniz kişi ve mutlu olduğunuz ortamları düşünmek sizi rahatlatır ve kaygınızı azaltır. Sınavda cevaplayabileceğiniz sorulardan başlamak en iyisidir, yapabileceğiniz sorulardan başlamak sizi cesaretlendirir. Bir soruyu cevaplarken aklınıza başka bir soru ile ilgili bir bilgi ya da düşünce gelirse, başka bir kâğıda kısaca not edin; o sorunun cevabını düşünerek vakit kaybetmeyin ve dikkatinizi dağıtmayın. Dikkatinizin dağılması yeniden kaygılanmanıza neden olur” dedi.

Tanyıldız devamında, “Sınavda diğer adayların sizden önce sayfaları çevirdiğini duyup ‘ben yavaşım, benden hızlı çözüyorlar, daha hızlı olmalıyım’ düşüncesine kapılmanız kaygınızı artırabilir. Kimin hangi bölüm ve soruyla sınava başladığını bilemezsiniz. Test sırasında sadece üzerinde durduğunuz soruya odaklanmaya çalışın” diye konuştu.

Sınava girecek tüm öğrencilere başarılar dileyen Tanyıldız, “Unutmayın ki bu sınav hayat merdiveninizin sadece bir basamağı, merdivenlerin tamamı değil. Dolayısıyla tek bir basamağa odaklanıp genellemeler yapıp, etrafınızdakilerle kendinizi kıyaslayıp kaygınızın normal sınırların dışına çıkmamasına dikkat etmelisiniz” dedi.