Liderlerin memleketlerinde kim, kaç oy aldı! işte detaylar...

Türkiye'nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.

Seçimlerde Cumhurbaşkanlığı için oy kullanılırken aynı zamanda 28. Dönem TBMM'yi belirlemek için de oylar atıldı.

LİDERLERİN MEMLEKETLERİNDEN KAÇ OY ÇIKTI?

Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan, adaylıktan çekilen Muharrem İnce, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel BaşkanıMeral Akşener'in memleketlerinden kime kaç oy çıktı? İşte sonuçlar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'de son durum

Cumhur İttifakı:%81,23

Millet İttifakı:%14,18

Ata İttifakı:%1,14

Emek ve Özgürlük İttifakı: %0,25

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0,06

Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tuncel'de son durum

Cumhur İttifakı:%22,05

Millet İttifakı:%33,42

Ata İttifakı:%0,10

Emek ve Özgürlük İttifakı: %41,49

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %1,20

Sinan Oğan'ın memleketi Iğdır'da son durum

Cumhur İttifakı:%41,91

Millet İttifakı:%12,63

Ata İttifakı:%0,10

Emek ve Özgürlük İttifakı: %42,89

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0,34

Muharrem İnce'nin memleketi Yalova'da son durum

Cumhur İttifakı:%51,78

Millet İttifakı:%36,60

Ata İttifakı:%0,94

Emek ve Özgürlük İttifakı: %4,64

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0,07

Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'de son durum

Cumhur İttifakı:%63,78

Millet İttifakı:%31,56

Ata İttifakı:%0,71

Emek ve Özgürlük İttifakı: %1,78

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0,05

Meral Akşener'in memleketi Kocaeli'de son durum

Cumhur İttifakı:%57,92

Millet İttifakı:%31,80

Ata İttifakı:%1,25

Emek ve Özgürlük İttifakı: %4,06

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0,16

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