Hangi Ülkenin: İsveç
Kuruluş Tarihi: 1954
Şehir: Göteborg
Hizmet Bölgesi: Avrupa ve Ortadoğu
Alan: Perakende
Ürün: Giyim
Resmi Sitesi: www.lindex.com
Lindex Hakkında Bilgi
Lindex giyim firması, 1954 yılında İsveç’e kurulmuştur. Lindex giyim firması Avrupa ve Ortadoğu’da hizmet vermektedir. Perakende satış yapmaktadır. Giyim üzerine hizmet vermektedir. Lindex resmi sitesine www.lindex.com adresinden ulaşabilirsiniz.
5.000 çalışanı ve 436’dan fazla mağazası bulunan İsveç markalı, Lindex, hazır giyim sektöründe faaliyet göstermektedir. 1954 yılında İsveç’te kurulmuştur. Mağazalarında kadın giyimin yanı sıra çocuk tekstili ve kozmetik alanlarında ürünler bulunmaktadır. Özellikle doğu Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde faaliyet göstermektedir. Hazır giyim sektöründe hizmet veren Lindex’in merkez ofisi ve dağıtım merkezi Göteborg’da bulunmaktadır
Lindex Hangi Ülkenin
Cevap: İsveç
Lindex Tarihi
Lindex, İsveç’teki ilk açılan mağazalardan biridir. 1954 yılında bir çok kişiyi etkileyecek şekilde Göteborg’da kurulmuştur. 70’li yıllarda etek ve pantolon denince akla ilk gelen şirket Lindex’tir. Çocuk giyim üzerinde 1987 yıllarında hizmet vermeye başlayan Lindex, insanların hala beğenisini kazanmaktadır. 1993 yılında Hong Kong’da ilk üretim ofisini açmakta ve o yıllarda şirket aynı zamanda çevresel konulara ilişkin ciddi çaba sarfetmektedir.
Çek Cumhuriyeti’nde mağaza açan Lindex, Orta Avrupa’da gelişmeye başlamakta aynı zamanda hızla büyümeye devam etmektedir. 2009 yılının sonbaharında ise “Moda Yılın Zinciri” ve “Yılın En İyi Tasarım Konsepti” olarak tanınmıştır. Lindex henüz Türkiye’de olmamasına rağmen bilindik bir markadır ve göz kamaştırıcı ürünleriyle insanlara modayı baştan tanıtmaktadır. 400. mağazasını Bosna Hersek’te açmıştır. İnsanlar tarafından en gözde marka olarak görülen Lindex Şirketi, işinde harika tasarımlar yaratmakta oldukça başarılıdır.
Lindex’in Dünya’da Şubeleri Olan Ülkeler
- Arnavutluk
- Bosna Hersek
- Çek Cumhuriyeti
- Estonya
- Finlandiya
- İzlanda
- Kosova
- Letonya
- Litvanya
- Norveç
- Polonya
- Rusya
- Suudi Arabistan
- Sırbistan
- Slovak Cumhuriyeti
- İsveç
- Birleşik Arap Emirlikleri
- Birleşik Krallık
Lindex Ürünleri
- T-Shirt
- Bluz
- Gömlek
- Kazak
- Panço
- Elbise
- Ceket
- Kaban
- Pantolon
- Kot
- Tozluk
- Etek
- Tayt
- Aksesuar
- Çanta
- Mayo
Lindex Hangi Ülkenin adlı yazımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz. Bu bilgiyi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarız.