Hangi Ülkenin: İsveç

Kuruluş Tarihi: 1954

Şehir: Göteborg

Hizmet Bölgesi: Avrupa ve Ortadoğu

Alan: Perakende

Ürün: Giyim

Resmi Sitesi: www.lindex.com

Lindex Hakkında Bilgi

Lindex giyim firması, 1954 yılında İsveç’e kurulmuştur. Lindex giyim firması Avrupa ve Ortadoğu’da hizmet vermektedir. Perakende satış yapmaktadır. Giyim üzerine hizmet vermektedir. Lindex resmi sitesine www.lindex.com adresinden ulaşabilirsiniz.

5.000 çalışanı ve 436’dan fazla mağazası bulunan İsveç markalı, Lindex, hazır giyim sektöründe faaliyet göstermektedir. 1954 yılında İsveç’te kurulmuştur. Mağazalarında kadın giyimin yanı sıra çocuk tekstili ve kozmetik alanlarında ürünler bulunmaktadır. Özellikle doğu Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde faaliyet göstermektedir. Hazır giyim sektöründe hizmet veren Lindex’in merkez ofisi ve dağıtım merkezi Göteborg’da bulunmaktadır

Lindex Hangi Ülkenin

Cevap: İsveç

Lindex Tarihi

Lindex, İsveç’teki ilk açılan mağazalardan biridir. 1954 yılında bir çok kişiyi etkileyecek şekilde Göteborg’da kurulmuştur. 70’li yıllarda etek ve pantolon denince akla ilk gelen şirket Lindex’tir. Çocuk giyim üzerinde 1987 yıllarında hizmet vermeye başlayan Lindex, insanların hala beğenisini kazanmaktadır. 1993 yılında Hong Kong’da ilk üretim ofisini açmakta ve o yıllarda şirket aynı zamanda çevresel konulara ilişkin ciddi çaba sarfetmektedir.

Çek Cumhuriyeti’nde mağaza açan Lindex, Orta Avrupa’da gelişmeye başlamakta aynı zamanda hızla büyümeye devam etmektedir. 2009 yılının sonbaharında ise “Moda Yılın Zinciri” ve “Yılın En İyi Tasarım Konsepti” olarak tanınmıştır. Lindex henüz Türkiye’de olmamasına rağmen bilindik bir markadır ve göz kamaştırıcı ürünleriyle insanlara modayı baştan tanıtmaktadır. 400. mağazasını Bosna Hersek’te açmıştır. İnsanlar tarafından en gözde marka olarak görülen Lindex Şirketi, işinde harika tasarımlar yaratmakta oldukça başarılıdır.

Lindex’in Dünya’da Şubeleri Olan Ülkeler

Arnavutluk

Bosna Hersek

Çek Cumhuriyeti

Estonya

Finlandiya

İzlanda

Kosova

Letonya

Litvanya

Norveç

Polonya

Rusya

Suudi Arabistan

Sırbistan

Slovak Cumhuriyeti

İsveç

Birleşik Arap Emirlikleri

Birleşik Krallık

Lindex Ürünleri

T-Shirt

Bluz

Gömlek

Kazak

Panço

Elbise

Ceket

Kaban

Pantolon

Kot

Tozluk

Etek

Tayt

Aksesuar

Çanta

Mayo

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