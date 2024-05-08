SUBÜ Hendek MYO’da lise öğrencilerine yönelik olarak üniversite hayatı ve kariyer planlamasına ilişkin bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Hendek Meslek Yüksekokulu’nda İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün daveti kapsamında Hendek Anadolu Kalkınma Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile üniversite hayatı ve kariyer planlamasına yönelik bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda Hendek MYO Elektronik ve Otomasyon Bölümü Başkanı Doç. Dr. Yavuz Sarı, Elektrik Programı Başkanı Öğretim Görevlisi Dr. Alper Turan Ergüzel ve Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Abdulbaki Yıldız yer aldı. Öğrencilerden gelen soruları cevaplayan akademisyenler üniversite tercihi yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin detaylar paylaştı. Ayrıca kariyer planlamasının inceliklerine ilişkin tavsiyelerde bulundu.