Medya kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, liselere sınıf tekrarının geldiğini duyururken öğrencilere "devamsızlığa af yok, beklenti içinde olmayın" mesajını verdi. Tekin, açık liseye geçişlerin de zorlaşacağını belirtti.

Tekin, beraberindeki milletvekilleriyle birlikte 2023 Şehir Buluşmaları programları çerçevesinde Adana Öğretmen Evi'nde basınla buluştu. Milli Eğitim Bakanı Tekin, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tekin, yaptığı açıklamada 2002 yılında Adana'da zorunlu eğitim çağında yani ilkokul 1. sınıftan 12. sınıfa kadar yaklaşık 444 bin öğrencinin olduğunu söyleyerek, "Bugün 2023'te 590 bin öğrencimiz var. Yani aradaki artış yaklaşık yüzde 30 gibi. Öğrenci sayısındaki artış yüzde 10 ancak yatırımlar açısından baktığımızda çok devasa bir farklılığı göreceğiz. 2002 yılında Adana'da 9 bin 357 derslik var. Yani 444 bin öğrenci 9 bin 300 derslikte eğitim öğretim alıyor. Bugün ise 590 bin öğrenci yani öğrenci sayısı yaklaşık yüzde 30 artmışken derslik sayısı 24 binin üzerinde. Derslik sayısındaki artış yüzde 150" dedi.

Tekin, bahsettiği gelişmelerin birçok ülkede devrim olarak nitelendirileceğine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Yani 20 yıl içerisinde öğrenci sayısı artışının kat kat üstünde derslik yatırımı planlanmış. Dediğim gibi içinde yaşadığımız için anbean takip ettiğimiz için bu büyüklükleri görmekte zorlanabiliriz. Buradan hareketle şu söylediğim vereceğim rakam da çok kritik. 2002 yılında bir derslikte Adana geneli için söylüyorum. Bir derslikteki öğrenci ortalaması ilköğretimde 48. Yani Adana genelinde derslik başına düşen öğrenci sayısı 48. İlköğrarretim bazlı olarak yani ilkokul ve ortaokullar için ortaöğretimde yani liseler için ise 38. 2002 yılında ilköğretimde 48, ortaöğretimde 38. Bugünkü rakamlar ise ilköğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısı ortalaması 30'a düşürülmüş. Yani bu rakamlar arkadaşlar biz sürekli uluslararası kuruluşlar aracılığıyla ülkelerdeki eğitim yatırımlarının bu anlamdaki istatistikçi verilerini sürekli izliyoruz. Bu trend gerçekten başka hiçbir ülkede görmediğimiz bir trend."

Ortaöğretimde ise 38 olan derslik başına öğrenci sayısının şu anda Adana'da 23 olduğunu anlatan Tekin, "Yani burada da normal koşullarda baktığımızda birçok eğitim anlamında gelişmiş olarak bizim önümüze konulan ülkelerdeki çok daha hızlı devrim niteliğinde gelişen bir tablodan bahsetmek mümkün. Aynı rakamları bir de müsaade ederseniz öğretmen sayısı itibariyle vermek istiyorum. 2002 yılında Adana'da 16 bin 448 öğretmen var. Bakın öğrenci sayısı yaklaşık yüzde 30 artmış olmasına rağmen şu an Adana'daki öğretmen sayısı 33 bin yaklaşık. Yani öğrenci sayısındaki artışın katbekat üstünde bir öğretmen popülasyonunda artış söz konusu. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı bizim için önemli. Yani öğretmen sayısı artabilir ama nüfustan daha az arttıysa bizim için problemdir. İlköğretim açısından baktığımızda derslik başına, öğretmen başına düşen öğrenci sayımız 2002'de 30 iken bugün bu rakam 19. Bu OECD ya da bizim açımızdan bizim bu anlamdaki istatistikler referanslarımızı uluslararası kuruluşlar açısından bizim şu anda sahip olduğumuz rakam gerçekten Adana özelinde söylüyorum ciddi şekilde takdire şayan bir gelişme trendi söz konusu. Aynı şey ortaöğretimde de şu anda yani liselerde de öğretmen başına düşen öğrenci sayımız 16. Bu da önemli bir istatistik" diye konuştu.

Bakan Tekin sözlerini şöyle sürdürdü:

"2003-2023 arasında Adana'da yapılan derslik sayısı 10 bin 809. Bugünkü inşaat maliyetleri açısından baktığımızda bugünkü bize maliyeti, yatırım maliyeti bugünkü rakamlar açısından yaklaşık 41 milyar TL civarında bir yatırımdan bahsediyoruz. Bu rakamlar kuşkusuz Adana'nın eğitim ve öğretimle ilgili bütün ihtiyaçları giderilmiştir anlamında bir tablo değil. Şu anda Adana'da halihazırda devam eden 29 tane projemiz var. Yaklaşık beş yüz derslikli 29 projemiz de devam ediyor. Onları da en kısa zamanda bitireceğiz Biz eğitimle ilgili böyle bir çerçeveyi çizdik. Devamsızlıkla ilgili önümüzdeki eğitim öğretim yılı sonunda çocuklarımız af ya da benzeri beklenti içerisinde olmasınlar. Yeni dönemde sınıf tekrarının mümkün olduğu bir süreç söz konusu olacak"