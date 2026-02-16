Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), su kaynaklarının korunması ve tasarruflu kullanımı kapsamda Hendek Yenimahalle Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilere yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.

İklim değişikliği ve buna bağlı olarak ortaya çıkan kuraklık riskine karşı yürütülen farkındalık çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilen programda, suyun yaşamdaki önemi ele alındı. Eğitimde, küresel bir sorun haline gelen su kıtlığına karşı bireysel olarak alınabilecek önlemler sıralandı.

Suyun arıtılma ve iletim süreçleri paylaşıldı

Seminerde öğrencilere suyun doğadaki döngüsünün yanı sıra teknik süreçleri hakkında da bilgiler verildi. Suyun kaynaklardan ve barajlardan alınarak musluklara ulaşana kadar geçtiği arıtma aşamaları ve iletim hatlarındaki yolculuğu görsellerle anlatıldı. Bir damla suyun kullanıcıya ulaşması için kurulan altyapı ağı ve harcanan enerjiye dikkat çekilerek, kaynakların israf edilmemesi gerektiği vurgulandı. Eğitim sonunda öğrencilerin su tüketimi ve altyapı sistemlerine dair soruları uzman ekiplerce yanıtlandı.