TEKNOFEST 2024 Antalya ve Adana finallerinde sahneye çıkan Bursalı öğrenciler, teknoloji ve inovasyon alanındaki etkileyici başarılarıyla büyük gurur yaşattı. BARLAS Takımı, endüstriyel bölgelerde aşırı kirli gaz salınımı yapan fabrikaları tespit etmek amacıyla geliştirdikleri İHA projesi ile finallere katılmaya hak kazandı.

Bursa’dan katılan öğrenciler, liseler arası İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması’nda danışman öğretmen Sinan Çetin yönetiminde büyük bir başarıya imza attı. Özel Mesafe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin BARLAS Takımı, endüstriyel bölgelerde aşırı kirli gaz salınımı yapan fabrikaları tespit etmek amacıyla geliştirdikleri İHA projesi ile finallere katılmaya hak kazandı. Bu proje, çevresel sorunların hızlı tespitini ve çözümünü sağlayarak sürdürülebilirlik hedeflerine önemli katkılarda bulunmayı hedefliyor. BARLAS Takımının öğrencileri Niğda Nedir, Azra Nur Pehlivan, Selen Gümüşkaya, Fatma Kurtulan, Halil Efe Toklu, Ömer Kerim Süt, Muhammed Yalınız ve danışman öğretmen Sinan Çetin, finale çıkan projenin amacını ise şöyle sıraladı;

"Endüstriyel bölgelerde aşırı kirli gaz salınımı yapan fabrikaları tespit ederek denetim sürecini hızlandırmak istedik. Otonom uçuş kabiliyeti ve entegre sensör sistemleri ile fabrika bacalarından yayılan CO, SO2, NOx gibi gazları anlık olarak ölçmek ve verileri kontrol merkezine iletecek. Projenin yenilikçi yapısı ve geniş kullanım alanı, ticari potansiyelde sunuyor."

Kurumsal İletişim Sorumlusu Ayla Köseler ise, okulun teknoloji odaklı kalıcı ve etkin öğrenme modelinin, öğrencileri insanlığa faydalı buluşlarla kazanma ve yetiştirme misyonunu nasıl gerçekleştirdiğini vurguladı.