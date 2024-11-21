Bursa’da beklenen yağmur ve lodos gün içerisinde etkisini ara ara gösteriyor. Şehir merkezinde aniden bastıran yağmur nedeniyle vatandaşlar korunmak için sığınacak yer aradı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Bursa’da beklenen lodos ve yağmur yağışı gün içerisinde ara ara etkisini gösteriyor. Şehrin birçok noktasında lodosun yanı sıra yağmur yağışı da etkili oluyor. Şehir merkezinde aralıklı olarak etkisini gösteren yağmur nedeniyle bazı yerlerde su birikintileri oluştu. Sürücüler su birikintilerinden kontrollü şekilde ilerledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise sığınacak yer aradı.