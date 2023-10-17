Orhangazi ilçesinin Yalova Yolu'nda bugün sabah saatlerinde lüks bir otomobil, emniyet şeridinde park halinde duran bir kamyonete arkadan çarparken, bu korkunç kazada her iki sürücü de yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sularında Orhangazi ile Yalova'yı birbirine bağlayan karayolunun Süpürgelik Mevkii'nde meydana geldi.

Olay yerine göre, Yalova istikametinden Bursa'ya doğru yol alan Metin Canpolat (53) tarafından kullanılan 35 AHG 889 plakalı lüks araç, emniyet şeridinde duran Hamza Ayaz'a (29) ait olan 63 N 1916 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Kaza sonucu, lüks otomobil kamyonetin altına sıkışırken, Metin Canpolat adındaki sürücü araç içinde mahsur kaldı. Ancak kamyonet sürücüsü Hamza Ayaz, çarpmanın etkisiyle bariyerlerin ötesine savrularak ağır yaralandı. Olay yerine gelen vatandaşlar, yaralı sürücüyü araç içinden kurtardı.

Bu korkunç kazada ağır yaralanan kamyonet sürücüsü Hamza Ayaz'a, olay yerinde bulunan bir hemşire olan Emine Ata ilk yardımı sağladı. Kanamayı kontrol altına alan hemşire, sağlık ekipleri gelene kadar yaralının yanından ayrılmadı.

Her iki yaralı da ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Yalova-Bursa karayolu tek şeritten trafiğe kapatıldı.