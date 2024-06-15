Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği şok uygulamada, 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri ve Yunus timleri, kentin huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Polis ekipleri tarafından Lüleburgaz ilçesine bağlı, Güneş Mahallesi Kuştepe mevkiinde şok uygulama gerçekleştirildi. Ekiplerce yapılan uygulamalar sonucunda, G.G. isimli şahsın yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca ve şarjöre basılı 8 adet mermi ele geçirildi.

Konuyla ilgili gözaltına alınan G.G. isimli şahıs, ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.