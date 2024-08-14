Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, baraj ve göletlerde amatör balıkçıları denetledi.

Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekibi, amatör balıkçılara yönelik iç su denetimi gerçekleştirildi. Denetimde kıyıdaki balıkçılarda belge ve ürün kontrolü yapıldı. Yapılan kontrollerin ardından ekipler, balıkçılara amatör amaçlı su ürünleri avcılığı hakkında bilgilendirmeler yaptılar. Denetimlerin aralıklı olarak devam edeceği bildirildi.