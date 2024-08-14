Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı. Sürücü olay yerinden kaçtı.

Kaza Süleymaniye mahallesi Hasköy sokak üzerinde meydana geldi. Henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, 12 yaşındaki Adem B Abdülsamet Y. Yönetimindeki bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.v

Muhabir: şerife öz