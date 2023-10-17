1-Gözle görülür, kulakla duyulur, yer kaplayan her türlü nesneye madde denir.

2-Öğe, sıralanan her türlü başlığa madde denir. Örn: Anayasanın bazı maddeleri değiştirilemez.

3-Her türlü uyuşturucu. Örn: Yapılan baskında yaklaşık bir kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

4-Para ve parayla ilgili her çeşit işlem.

5-Dünyevi çıkar ilişkilerine göre hareket etme unsuru, manâ karşıtı anlamına da gelmektedir. Örn: Maddeci bakış açısı savulamaz.

Sözcük, Arapça kökenlidir. Türkçe karşılığı özdek’tir ama Türkçe’de genellikle madde sözcüğü kullanılır.