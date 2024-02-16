Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Gölpazarı Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, üst yapı çalışmaları kapsamında Orta Mahalle Höyük sokakta kilit parke taşı döşeme, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Gölpazarı’nda yapılan bakım ve onarım çalışmalarını yakından takip eden Belediye Başkanı Hayri Suer, "Bizler burada bu çalışmalarımızı yarım bırakmıyor, devam ediyoruz. Seçimler yaklaşırken seçim derdinde değil hizmet derdinde olduğumuzu bir kez daha ortaya koyuyoruz’’ dedi.