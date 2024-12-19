Cenaze namazına Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve geniş bir vatandaş topluluğu katıldı. Mahmut İnan, görev yaptığı süre boyunca ve emekliliğinde birçok insana ilim yolunda rehberlik etmiş, Balıkesir halkı tarafından büyük sevgi ve saygı ile anılan bir isimdi.

Cenazeye katılanlar, Mahmut İnan’ın ilme adanmış hayatını ve insanlara sunduğu hizmetleri rahmetle anarak, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Balıkesir’de birçok kişinin hayatında iz bırakan, ilim ve insanlık yolunda katkıları olan değerli bir isim olarak tanınan Mahmut İnan, geride bıraktığı mirasla da hatırlanacak. Cenaze namazının ardından, Mahmut İnan’ın cenazesi dualar eşliğinde defnedilmek üzere Başçeşme mezarlığa uğurlandı.