Avustralya’nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde Ulaştırma Bakanı Jo Haylen, makam aracını kişisel işlerinde kullanması nedeniyle istifa etti. Haylen, 26 Ocak’ta kutlanan Avustralya Günü için hafta sonu düzenlenen bir yemeğe makam aracını kullanarak 446 kilometrelik bir yolculuk yapmış ve bu durum kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

Dün yaptığı açıklamada bu hareketinden dolayı özür dileyen Haylen, “Yanlış karar verdim” diyerek hatasını kabul etmişti. Ancak muhalefet ve kamuoyunun baskısı üzerine bugün görevinden ayrıldığını duyurdu.

İlk etapta istifa etmeyeceğini açıklayan Haylen, bugünkü basın toplantısında kararını değiştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Hatalar yaptım, insan kusursuz olamaz. Kuralları çiğnemedim fakat buradaki tek meselenin bu olmadığını kabul ediyorum. Halkı hayal kırıklığına uğrattım ve bunun için çok üzgünüm. Biz bir önceki hükümetten daha iyi olmak için seçildik."

Yeni Güney Galler eyalet yasalarına göre, bakanlık araçları ve şoförleri özel işlerde kullanılabiliyor. Ancak Başbakan Minns, bu düzenlemenin değiştirileceğini açıklamıştı.

Devlete 750 Dolarlık Masraf

Haylen’ın arkadaşlarıyla yaptığı yolculuğun devlete 750 dolara mal olduğu belirtilmişti. Bakan, bu masrafı kendi cebinden karşılayacağını açıklamıştı. Ayrıca, Haylen’ın daha önce de makam aracını özel işlerinde kullandığı ortaya çıktı.

Kendisiyle ilgili başka iddiaları da kabul eden Haylen, çocuklarıyla hafta sonu spor etkinliklerine katılmak için de resmi aracını ve şoförünü kullandığını belirtti. Geçen yıl iki kez daha makam aracını özel işler için kullandığını itiraf eden Haylen, “Benim hatalarım şimdi hükümete zarar veriyor. Siyaset çok zor. Beklentiler çok yüksek. Bunun farkındayım.” ifadelerini kullandı.