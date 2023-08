Pop müziğin ünlü ismi Hadise, bornozlu ve makyajsız haliyle paylaşım yaptı. Paylaşımda 5 ay evli kaldığı eski eşi Mehmet Dinçerler’e gönderme yapan şarkıcı, "Boş kalplerle vaktini boşa harcama" notunu ekledi.

Bilindiği üzere ünlü popçu Hadise, kısa süren evliliğin ardından eski eşi Mehmet Dinçerler ile yeniden anılmaya başlanmıştı.

Başarılı şarkıcı sadece sesiyle değil son zamanlarda cesur paylaşımları ve yaptığı göndermelerle de anılmaya başladı.

Boşanmanın ardından tamamen kendisini mesleğine adayan Hadise, cesur pozları ve paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

İşadamı Mehmet Dinçerler 30 Eylül 2022’de tel celsede boşanan Hadise, son olarak Bakü’de düzenlediği konserde kendileri hakkında ki iddialara da yanıt vermiş oldu.

Çiftle ilgili “yeniden barıştılar” şeklinde çıkan haber üzerine çıktığı sahnede 'Evlenmeliyiz' adlı şarkıyı söylediği sırada, boş olan yüzük parmağını işaret eden Hadise, 'Bence evlenmeliyiz hem de bu sene' kısmında ise 'Hayır' diyerek bağırdı.

Bu açıklama yetmemiş olacak ki ünlü şarkıcı şarkıcı, sosyal medya hesabından bornozlu ve makyajsız haliyle bir poz paylaşarak, İngilizce olarak gönderme yaptı.

Hadise paylaşımda, “Boş kalplerle vaktini boşa harcama. Kalbini yutmalarına izin verme. Onları ışığından uzak tut. Çünkü kıvılcımını çalmak isteyebilirler. Gitmesi gerekenlere “hoşça kal” deyin. Bu kaçınılmaz, yalancılar her yerde gizleniyor. Kendini her zaman yaptığın gibi sev. Daha iyi bir şey seni bekliyor. Çillerimi seviyorum. Gülüşümü seviyorum. Vücudum, kalbim ve aklımla ilgili her şeyi seviyorum. Kendimi seviyorum.” Dedi.