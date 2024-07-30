Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, 29 Temmuz 2024 saat 21.40 sıralarında yerin 6,98 kilometre derinliğinde hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, depreme ilişkin verileri paylaştı.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin üzerinden bir yıl geçti. Bu felakette 53 binden fazla kişi hayatını kaybederken, 107 bin 204 kişi yaralandı. Türkiye genelinde afet korkusu sürerken, deprem bölgesinden gelen yeni haberler tedirginliği artırıyor.

Son olarak Malatya Pütürge'de yaşanan bu deprem, bölge halkını yeniden endişelendirdi. Yetkililer, depremin ardından herhangi bir can veya mal kaybı olup olmadığını tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlara sakin olmaları ve yetkililerin talimatlarına uymaları konusunda uyarılar yapıldı.

Deprem uzmanları, bu tür küçük ölçekli depremlerin, büyük bir depremin habercisi olabileceği gibi, tek başına da meydana gelebileceğini belirtiyor. Yetkililer, olası depremler için hazırlıklı olunması gerektiğini vurguluyor.