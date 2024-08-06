Malatya Büyükşehir Belediyesi, konteyner kentlerde yaşayan çocuklar için Sünnet Şöleni gerçekleştirilecek.

MALATYA (İGFA) - Konteyner kentlerde yaşayan çocuklar için düzenlenecek Şölen, Eylül Ayının ilk haftası gerçekleştirilecek. Çocuklarını sünnet ettirmek isteyen vatandaşlarımızın ön kayıtları, konteyner kentlerdeki Büyükşehir Belediyesi ve AFAD bürolarında alınacak. Ayrıca vatandaşlarımız, 444 51 44 Tek Adımda Çözüm Merkezi (TAÇ) irtibat numarası ile 9 Ağustos Cuma günü mesai bitimine kadar müracaatlarını yaptırabilecekler.