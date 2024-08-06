Shell Hangi Ülkenin? Shell Nerenin Akaryakıt Markası? Dünyanın en büyük akaryakıt markalarından biri olan Shell’in hangi ülkeye ait olduğunu öğrenmek için yazımızın devamını inceleyebilirsiniz.

Hangi Ülkenin: Hollanda – İngiltere Ortaklığı – Kurucusu: Marcus Samuel Kurulduğu Yer: Londra Kuruluş Tarihi: 1891 Alan: Petrol Şirketi Sahibi: Royal Dutch/Shell Resmi Site: https://www.shell.com.tr/

Shell Hakkında Bilgi

1833 tarihinde Marcus Samuel isminde bir İngiliz, doğa tarihi tutkunlarına deniz kabukları pazarlamak amacıyla Londra’nın doğu ucunda ufak bir dükkân açtı. Deniz kabuğu ticareti, çok süre geçmeden başarılı bir ithalat-ihracat işine dönüşecekti. Marcus’un oğlu Marcus Junior, Hazar Denizi’nin kıyısında bulunan Bakü’ye yaptığı bir ziyaret esnasında petrol ihracatı fikriyle karşı karşıya geldi. Japonya’ya mutfak ve aydınlatmada kullanılmak amacıyla gazyağı ihraç etmenin büyük bir fırsat olabileceğini fark etmiştir. Ne yazık ki bu konu Amerika’da Standart Oil’in tekelindeydi ve bu nedenle Marcus fiyatları indirmenin bir yolunu bulmak gerektiğini anlamıştı.

1869 senesinde Süveyş Kanalı’nın açılmasıyla sorun çözüme ulaşmış gibi görünse de güvenlik standartlarını karşılamak için yeni bir tanker tasarımı gerekli olmuştu. 1892 yılında Marcus ilk özel petrol tankerini sipariş etmiştir ve 4000 ton Rus malı gazyağını Singapur ve Bangkok’a taşımıştır.

Shell’in logosunun anlamı, ilk kurulduğu yıllarda ki deniz kabuğu dükkanından gelmektedir.

Royal Dutch/Shell Grubu’nun Oluşması

Birbiriyle rakip olan ve rekabeti hiçbir zaman bırakmayan İngiliz ve Hollandalı şirketlerin birlikte iş yapmalarının ve çalışmalarının çok daha yararlı olacağı, 1903 yılına gelindiğinde artık iyice ortaya çıkmıştı ve bu doğrultuda Asiatic Petroleum Company kurulmuştu. Sonuç o kadar başarılı olmuştu ki dört yıl sonra, Royal Dutch/Shell Şirketler Grubu’nun oluşturulmasıyla, ortaklık dünya çapındaki operasyonları kapsayacak biçimde genişletildi. Ortaklık bugün de sürmektedir. İki ana şirket, kendi işlerini ayrı ayrı yürüterek %60’ı Royal/Dutch Petroleum’a, %40’ı ise Shell Transport and Trading Company’ye ait olmak üzere 1700’ün üzerinde aktif şirketin bulunduğu grubu oluşturmaktadırlar.

Shell Hangi Ülkenin

Cevap: Shell İngiltere-Hollanda Ortaklığındadır.

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