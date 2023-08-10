Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim ve Kültür Tesisleri Şube Müdürlüğü bünyesindeki 8 Semt Konağı ve Eğitim Merkezinde eğitim gören öğrenciler ‘Final Şenliğinde’ gönüllerince eğlendi.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir BelediyesiileTürkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Malatya Temsilciliği işbirliğiyle düzenledikleri ve geleneksel hale getirilen Yaz Okulu Programları kapsamında 600 öğrenci eğitim gördü. Eğitim Programı ise Beydağı Tabiat Parkındadüzenlenen ‘Yaz okulları Final Şenliği’ ile sona erdi.

Malatya’da geleneksel olarak her yaz öğrencilerin tatillerini daha verimli bir şekilde değerlendirmelerini sağlamak için düzenlenen yaz okulları sayesinde öğrenciler bir yandan öğrenirken bir yandan da eğlenme imkanı buldular.

Malatya Büyükşehir Belediyesinin her zaman desteklerini gördüklerini belirten TÜGVA İl Temsilcisi Mesut Demir, “Her yıl bizlerle özdeşleşen yaz okullarımızda bu yıl semt konaklarımızda yaklaşık 600 öğrencimizle yaz eğitim programımızı kapatıyoruz. 6 haftalık eğitim sürecinde Kur’an-ı Kerim, temel dini bilgiler, siyer ve birçok sosyal etkinliklerle yaz eğitimimizi tamamlamış durumdayız. Şükürler olsun ki bu yılda 250 öğrencimiz Kur’an-ı Kerim’e geçmiştir. Çalışmalarımızda desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan başta olmak üzere, kıymetli öğretmenlerimize, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına, Genel Sekreterimize şükranlarımızı arz ediyorum” dedi.

Şenlikte çocuklara yönelik İllüzyon ve Animasyon Gösterileri ile Çuval Yarışması, Yumurta Taşıma, Halat Çekme ve Balon Kimde Patlayacak Yarışması, Geleneksel Çocuk Oyunları gibi birçok oyun oynandı.