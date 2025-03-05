MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından düzenlenen 2025 Ramazan Etkinlikleri Kapsamında, her akşam teravih sonrası Sanat Sokağı ve Sanat Merkezinde programlar icra ediliyor.

Çocuklara yönelik sahnelenen gösterilerin yanı sıra farklı etkinlikler de düzenleniyor. Etkinlikler çerçevesinde gerçekleştirilen Kahoot! Yarışması büyük ilgi gördü. Eğitim teknolojisi olarak kullanılan öğrenme tabanlı bir test oyunu olan Kahoot!,beğeni topladı. Eğlendirerek öğreten Kahoot!, keyifler vakit yaşattı. Yarışma sonunda ilk üçe girenler; sırasıyla derin dondurucu, katı meyve sıkacağı ve ütü hediyesi almaya hak kazandı. Yarışma, 8 Mart 2025 Cumartesi günü teravihten sonra yine yapılacak. Kadir Gecesinde düzenlenecek programla da ödüller takdim edilecek.

EMRAH GÜNEŞ KONSERİ

2025 Ramazan etkinlikleri kapsamında Emrah Güneş konseri de gerçekleştirildi. Sanat Merkezi Salonu’nda icra edilen konserde Sanatçı Emrah Güneş, sevilen ilahi ve ezgileri seslendirdi. Ayrıca semazen gösterimi de sunuldu.