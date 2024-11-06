Maçtan dakikalar
19. dakikada Gedson Fernandes’in uzaklaştırdığı topu ceza yayı önünde kontrol eden Pena’nın uzaktan vuruşunda top kaleci Mert’te kaldı.
27. dakikada Hugo Bolin, sol çaprazdan ceza sahasına girerek arka direğe yaptığı ortada savunmadan seken topa yakın mesafeden Thelin’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert’te kaldı.
38. dakikada sağ kanatta yaptığı presle topu kazanan Semih Kılıçsoy, ceza sahasına girerek şut imkanı aradı. Semih’in dar açıdan yaptığı vuruşta top savunmadan döndü.
45+1. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topu kontrol eden Botheim’in uzak köşeye yaptığı plase vuruşta top az farkla dışarı gitti.
59. dakikada Muçi’nin orta sahada kafayla indirdiği topu kontrol ederek hızla sol kanattan ceza sahasına giren Rafa Silva’nın vuruşunda kaleci Friedrich ayaklarıyla topu çeldi. Seken topa Rafa Silva hamle yaparken penaltı noktasında topu kontrol eden Joao Mario’nun vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı
64. dakikada gelişen Malmö atağında Erik Botheim’in ceza sahasında Christiansen’e pasında savunma ayak koyarken, topu önünde bulan Thelin’in vuruşunda kaleci Mert’i geçen top Masuaku’ya çarparak oyun alanına döndü.
66. dakikada Joao Mario’nun pasında Muçi tek dokunuşla topu Rafa Silva’ya aktardı. Rafa Silva’nın ceza yayı önünden direkt kaleye vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.
75. dakikada Muçi’nin pasında ceza sahasında topu kontrol eden Semih’in dönerek yaptığı vuruşta kaleci Friedrich’ten seken topu savunma uzaklaştırdı.
76. dakikada sağ kanatta Rashica’nın pasına hareketlenen Svensson’un ceza sahası içinden yerden sert ortasında arka direkte Ernest Muçi meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
85. dakikada Emirhan’ın uzun pasında orta sahada topu kontrol eden Semih Kılıçsoy, topla ilerleyerek ceza yayı önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-0
89. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Jansson kafayla kale önüne gönderirken Christiansen’in yakın mesafeden kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.
90. dakikada Muçi’nin pasında ceza yayı solunda topu alan Semih, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içi sol çaprazdan uzak direğe yerden yaptığı vuruşta top az farkla dışarı gitti.
90+3. dakikada Christiansen ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalırken içeriye çevirdiği topu Rieks tek dokunuşla ağlara gönderdi. Yan hakemin ofsayt bayrağı kaldırdığı pozisyon VAR’da kontrol edilirken hakem Sven Jablonski golü verdi. 2-1