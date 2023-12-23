Bandırma Belediyesi’nin 100 bin metre kare alan üzerinde inşa ettiği ve bölgenin mevcut en büyük projesi olan “Malta Parkı ve Yaşam Alanı Projesi” hızla şekilleniyor.

Yeşil alanların şehir planlamasındaki önemi her fırsatta dile getiren ve iki adet seyir terası başta olmak üzere, bu anlayışla birçok projeyi Bandırma’da hayata geçiren Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, bölgenin en büyük projesini de kente kazandırıyor. 100 bin metre kare alanı kaplayan, Malta Parkı ve Yaşam Alanı Projesi’nde sona yaklaşılıyor. Projenin, Mart Ayı’na kadar tamamlanması planlanıyor.

Kafeteryalar, göletler, bisiklet parkuru, yürüyüş yolları, spor alanları, çocuk parkları ve amfitiyatro gibi çok sayıda ayrı birimden meydana gelen Malta Parkı ve Yaşam Alanı Projesi ile kente nefes aldıran, doğayla iç içe ve modern bir rekreaktif alan oluşturulması hedefleniyor.

Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, projenin hızla yükselmeye devam ettiğini ifade ederek, “Malta Parkı ve Yaşam Alanı Projesi, kentteki yaşam kalitesini arttıracak, hem şehir sakinlerinin doğayla buluşmasını sağlayacak hem de çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik edecek olan projemiz her anlamda geniş bir kesimine hitap edecek ve Bandırmalı hemşerilerimizin rahatça zaman geçirebileceği, güvenli ve eğlenceli alanlar sunacak. Bandırma’nın sosyal hayatını zenginleştiren bir merkez olarak tasarladığımız projemizi, Mart Ayı’na kadar tamamlamayı planlanıyoruz,” dedi.