Maltepe Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, dükkanların önünde bulunan reklam dubalarını kaldırılması için çalışma yaptığı sırada tartıştığı esnafı önce ’size burada ekmek yedirtmeyiz’ diyerek tehdit etti, ardından darp etti. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi’nde saat 09.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Maltepe Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri cadde üzerinde esnaf tarafından dükkan önüne koyulan reklam dubalarını kaldırmaya çalıştı. Bunun üzerine bir esnaf dubayı zabıta ekiplerine vermeyerek dükkanın içine koydu. Zabıta ekipleri dubayı vermeyen esnafın dükkanına girerek dubayı almak istedi. Zabıta ekipleri ve esnaf arasında sözlü tartışma çıktı. Belediye’ye ait zabıta ekipleri esnafa önce ’burada sana ekmek yedirtmeyiz’ diyerek tehdit etti. Ardından da darp etti. Zabıta ekiplerinin darp görüntüleri ise dükkanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Yaşanılan kavgayı çevredeki diğer vatandaşlar ve esnaflar zorlukla ayırdı.

"Seçimden sonra bizi sıkıştırdılar, memnun değiliz"

Esnaf Fadime Öz, "Dedelerden, atalardan beri biz CHP’liyiz. CHP için canla başla çalıştık. Ama bizi böyle sıkıştırmasın. Sıkıştırınca kapımızı kapatıp çıkarız. Seçimden sonra bizi çok sıkıştırdı. Memnun değiliz" diye konuştu.