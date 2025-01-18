Yangın, Maltepe’de Cevizli Mahallesi Zuhal Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatı katında saat 13.00 sıralarında gerçekleşti. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın hızla büyüyerek çatı katını sardı. Yangın sırasında, dairede bulunan 54 yaşındaki Emine adlı kadın alevlerin arasında mahsur kaldı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleriyse çıkan yangına müdahale etti. Sağlık ekipleri, daire içerisinde mahsur kalan kadını aldıktan sonra ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Binaya girmek isteyen kadının yakınlarını polis ekipleri engelledi. Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

Kaynak: iha