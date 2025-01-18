Yaşanan kaza, Kapaklı-Saray yolunda meydana geldi. Kapaklı’dan Saray istikametine seyir halinde ilerleyen Hasan Memiş idaresindeki 59 AIB 797 plakalı araç kontrolden çıkması sonucu şarampole yuvarlandı.

Yaşanan kazayı gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Hasan Memiş’i hurdaya dönen araç içinden çıkartarak Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hasan Memiş hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hasan Memiş’in Kapaklı’da fırıncılık yaptığı öğrenildi.