Maltepe Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen yeni yıl kutlama etkinliğine kursiyerler ve aileleri katıldı. Etkinlikte Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Nimet Karabulut, yaklaşan yeni yıl öncesinde kursiyerler ve aileleriyle bir araya geldi. Karabulut, Maltepe Belediyesi'nin engellilere ve kadınlara yönelik destekleyici çalışmalarına devam edeceğini belirterek, 2025 yılının barış, mutluluk ve sağlık getirmesini diledi. Üreten Engelliler Merkezi'nde yapılan kutlamada ise çocuklara hediye takdim edilerek, müzik, dans ve ikramlarla yeni yıl coşkusu kutlandı.

Kaynak: iha