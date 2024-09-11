MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Ulucami Mahallesinde 450 metrelik yağmur suyu hattı döşeme çalışmasına başladı. Hayata geçirilen çalışma ile yağışlı havalarda mahallede yaşayan yurttaşlar evlerine, öğrenciler ise okullarına giderken taşkın sorunu yaşamayacak.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde altyapı seferberliğini sürdürüyor.

Yağışlı havalarda taşkın sorunu yaşanan yerler tespit edilerek, altyapı projeleri hazırlanıyor. Bu kapsamda, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde Akhisar ilçesine bağlı Ulucami Mahallesinde de yağmur suyu hattı döşeme çalışmasına başlandı. Mahallede; 380, 384, 391, 398 Sokak ile bağlantılı sokakların yağmur sularını da toplayacak 450 metrelik hat imalatı yapılıyor. Çalışma sayesinde yurttaşların ve öğrencilerin yağışlı havalarda yaşadığı sorunlar ortadan kaldırılacak.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e teşekkür ederek, “Akhisar’da 10 yıldır çok ciddi bir yağmur suyu hattı çalışmaması yapılmamıştı. Bu sebeple, yağışlı havalarda sorun yaşıyorduk. Sağ olsun Başkanımız sorun yaşadığımız mahallelerimizde çalışmalar yapıyor. Bu çalışmaların devamı da gelecek. Çok uzun zamandır böyle çalışmalara hasrettik. Elbirliği içinde, işbirliği içinde Akhisar’ın sorunlarını birer birer çözüyoruz” dedi.

