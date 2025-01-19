Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in bizzat takip ettiği çalışmalarda, tarihi ve kültürel mirasa zarar verilmemesi adına özel bir hassasiyet gösteriliyor. Her ay düzenli olarak el işçiliği ile temizlik yapılacak dere yatağı, hem doğal güzellikleriyle hem de tarihi önemiyle kentin simgelerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Kırmızı Köprü’nün olduğu noktada yer alan Çaybaşı Deresi, tarihi dokusu ve asırlık ağaçları ile Manisa merkezin simge noktaları arasında yer alıyor. Başkan Zeyrek’in mahalle ziyaretinde gündeme gelen talepler üzerine Kumludere’de çalışmalar başlatıldı. Derenin açık kesimindeki çöpler toplandı, otlar budandı ve düzenli bakım yapıldı. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, Genel Sekreter Yardımcıları Pınar Mine Hacıalibeyoğlu ile Oğuz Murat Pınar, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Erk Kayabaş, Kent Estetiği Dairesi Başkanı Emine Müge Kuğu, MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Başkanı Necip Kurtarıcı, Kanalizasyon Dairesi Başkanı Şahika Orhan bölgede incelemelerde bulundu.

Çalışmaları yakından takip eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste ve MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, Başkan Zeyrek’in talimatıyla yıllardır temizlenmeyen kapalı kesitte de çalışmaların yapılacağını kaydetti. Deste ve Postacı, bölgedeki kötü koku şikayetlerini değerlendirmek için numune alınıp analizlere başlandığını ve sonuçlara göre gerekli adımların atılacağını belirtti.

“24 SAAT ESASIYLA ÇALIŞAN BİR BELEDİYEYİZ”

Genel Sekreter Burak Deste, tarihi dokuların olduğu Çaybaşı Deresi’nde önemli bir temizlik çalışması yaptıklarını ifade ederek, “Şehzadeler şehri Manisa’nın en güzel yerlerinden birisindeyiz. Duvarlarındaki taşlarının 550 yıl önce döşendiği muhteşem bir doğa harikası, Spil Dağı’nın eteklerinde Manisa’nın en güzel yerlerinden biri. Zaman zaman doğanın, zaman zaman da maalesef insanımızın eliyle kirletildiği bir yer. Burayı düzenli olarak temiz tutmaya çalışıyoruz. Yeri geliyor doğayla mücadele ediyoruz. Yeri geliyor insanların bıraktığı atıklarla uğraşıyoruz. Arkadaşlarımız büyük bir özveriyle çalışıyor. Yaz demeden kış demeden hem MASKİ hem de Büyükşehir Belediyesi ekipleri düzenli olarak temizlik yapıyor. Çalışmaları yaparken buranın tarihi özelliğini de dikkate alarak, özenmemiz gerekiyor. Korumamız gereken kültürel varlıklardan bir tanesi. Attığımız her adımı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’na bildirerek, onlardan görüş alarak yapıyoruz. Temizliklerimiz düzenli olarak devam edecek. Amacımız, temiz, güzel, yaşanılabilir bir şehir oluşturmak. Görüyorsunuz, derenin içerisine halı atılmış. Bu doğanın bıraktığı bir şey değil. Ama biz elimizden geleni yapacağız. Bu bitmeyen bir mücadele. Hizmetlerimiz devam edecek. Hiçbir şekilde durmayacak. Biz, 24 saat esasıyla çalışan bir belediyeyiz” dedi.

KAÇAK BAĞLANTILAR TESPİT EDİLECEK

MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, kaçak atık su bağlantılarının tespiti için numuneler alınıp detaylı analizler yapıldığını ve sonuçlara göre müdahalelerde bulunacaklarını söyledi. Postacı, “Bu numuneleri anlaşmalı olduğumuz akredite olmuş laboratuvarda analiz ettiriyoruz. Çapraz bir kontrol olsun diye iki ayrı laboratuvarda analiz yaptırıyoruz. Zararlı bir atık söz konusu ise müdahalemizi ve gerekli yasal işlemlerimizi başlatacağız” diye konuştu.

MAHALLE MUHTARINDAN TEŞEKKÜR

Tunca Mahalle Muhtarı Suna Marangoz ise Büyükşehir Belediyesi’nin hızlı ve titiz çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Geçen hafta Sayın Başkanımız Ferdi Zeyrek mahallemize geldi. Geldiğinde deremizin içindeki ağaçların bakımlarının yapılması, atılan çöplerin toplatılması, kapalı menfezlerin havalandırılması konusunda kendisine ricada bulunmuştuk. Aradan dört gün geçtikten sonra yine sabahın ilk saatlerinde Sayın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Bey, Sayın MASKİ Genel Müdürümüz Talat Bey ve ekipleri ile birlikte buradayız. Tarihi, kültürü yansıtan, Manisa’nın akciğeri olan Kumludere’mizin bakım çalışmaları yapılıyor. Bu konuda, halkımızdan da yardım istiyoruz. Kumludere’mize lütfen gözümüz gibi bakalım. Bu anlamda, kaçak sularımızı derelerimize akıtmayalım. Sayın Ferdi Başkanımız, konuyla çok ilgileniyor, çok teşekkür ediyoruz” dedi.