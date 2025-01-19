TikTok, kullanıcılarına "ABD'de TikTok'u yasaklayan bir yasa yürürlüğe girdi. Ne yazık ki, bu nedenle TikTok'u şimdilik kullanamayacaksınız" şeklinde bir mesajla veda etti.

ABD ile TikTok arasındaki gerilimde kazanan taraf ABD oldu. Cuma günü Yüksek Mahkeme'nin onayladığı yasak, bugün itibariyle uygulamaya girdi ve Çinli ByteDance şirketine ait TikTok'a erişim engellendi. Ayrıca, TikTok'un Apple ve Google mağazalarından kaldırılmasıyla birlikte, ByteDance'ın diğer uygulamaları da ABD uygulama mağazalarından çevrimdışı hale getirildi ve kullanılamaz oldu.

TikTok tarafından yasağın yürürlüğe girmesiyle kullanıcılara gönderilen mesajda, “ABD'de TikTok'u yasaklayan bir yasa yürürlüğe girdi. Ne yazık ki bu, TikTok'u şimdilik kullanamayacağınız anlamına geliyor. Şanslıyız ki Başkan Trump göreve gelir gelmez TikTok'u eski haline getirecek bir çözüm üzerinde bizimle birlikte çalışacağını belirtti. Lütfen bizi izlemeye devam edin” ifadeleri kullanıldı.



“Bu uygulama Amerikalıların telefonlarında bir casus balonudur“

ABD Temsilciler Meclisi geçtiğimiz yıl Çinli ByteDance şirketinin sahibi olduğu TikTok'un ABD'deki varlıklarının başka bir şirkete satılmaması durumunda ülkede yasaklanmasını içeren yasa tasarısını onaylamıştı. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCaul oylamanın ardından, “Bu tasarı Amerikalıları ve özellikle de Amerikalı çocukları TikTok uygulamasındaki Çin propagandasının kötü etkisinden koruyor. Bu uygulama Amerikalıların telefonlarında bir casus balonudur“ demişti.