Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, havaların ısınmasıyla birlikte ekin tarlalarında ve otluk alanlarda artan yangınlara karşı tüm vatandaşları uyardı. Tarlalarda meydana gelen yangınların doğaya ve hayvanlara oldukça zarar verdiği belirtilirken, yangına sebep olanlar hakkında da yasal işlem yapılacağı ifade edildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, son günlerde ekin tarlalarında ve otluk alanlarda oldukça artan yangınlara karşı uyarılarda bulundu.

İnal, “Son günlerde ekinlerin biçilmesiyle birlikte tarlalarda yangınlar artmaya başladı. Bilinçsizce anız yakılması sonucunda yaşanan yangınlar, hem maddi zarara yol açıyor, hem de doğada tahribata neden oluyor. Anız yangınları; ormanlara sıçrayarak, telefon ve enarji iletim hatlarının yanmasına neden olurken, doğada yaşayan canlılara ve insan sağlığına yönelik ciddi zarara yol açabiliyor. Anız yangınları ile birlikte hasat edilmemiş komşu tarlalara yangın sıçraması, yakın mahallelerdeki hayvan barınaklarının ve yerleşim birimlerinin yanması gibi birçok risk de ortaya çıkıyor. Ayrıca anız yangınları toprak içerisindeki faydalı canlıların ve topraktaki organik maddenin yanarak yok olmasına neden oluyor. Anız yakılması toprakları ve doğayı olumsuz etkileyerek söndürme çalışmaları esnasında binlerce ton su ile zaman ve maliyet kayıpları yaşanıyor. Vatandaşlarımızdan bu noktada duyarlı olmasını bekliyor ve anız yakmamalarını istiyoruz. Yangına sebep olanlar hakkında da gerekli yasal işlemler başlatılıyor” ifadelerini kullandı.