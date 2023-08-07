MASKİ Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesine bağlı Yukarıçobanisa mahallesinde dere temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çalışma neticesinde su akışı sağlıklı hale getirilerek, taşkın tehdidi ortadan kaldırıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, ‘Daha Temiz Bir Manisa’ hedefi doğrultusunda il genelinde dere temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Şehzadeler ilçesine bağlı Yukarıçobanisa mahallesinde dere temizlik çalışması gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında dere tabanı ve kenarları temizlendi, derede biriken zararlı maddeler toplandı ve suyun akışı sağlıklı hale getirildi.