Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün öncülüğünde 2019 yılında Turgutlu’ya kazandırılan Alparslan Türkeş Kavşağı’nda, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen yaklaşık 10 bin metrekarelik kurakçıl peyzaj uygulaması tamamlandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Turgutlu’ya kazandırılan ve Türkiye’nin en uzun battı çıktısı olan Turgutlu Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı’nda, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen kurakçıl peyzaj uygulaması da tamamlandı.

Büyükşehir ekiplerinin nakış gibi işlediği kavşakta, Türk Bayrağı’nın simgesi ay-yıldız motiflerine de yer verildi.

Mayıs ayından bu yana yaklaşık 10 bin metrekarelik alanda sürdürülen çalışmalar tamamlandı. Gece ve gündüz yepyeni bir görünüme kavuşan kavşak, peyzajıyla da vatandaşların beğenisini kazandı.