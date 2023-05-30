Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü MAKOM ekipleri, Turgutlu ilçesinde etkili olan aşırı sağanak yağış ile birlikte sahadaki yerini kısa sürede aldı. Ekiplerin özverili çalışması ile sağanak yağışın getireceği büyük olumsuzluklar engellendi.MANİSA (İGFA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dün öğleden sonra başlayan aşırı sağanak yağış, belirli noktalarda münferit su taşkınları yaşanmasına neden oldu.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ile MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri yaşanan su taşkınlarına kısa sürede müdahale ederek, vatandaşın yardımına koştu.

MASKİ ekipleri, 30 personel, 5 iş makinesi ve 12 adet vidanjör ve kanal açma aracı ile taşkın yaşanan noktalara müdahale ederken yakın ilçelerden de araç desteği alındı. İtfaiye Dairesi Başkanlığı da 15 personel ve 6 araç ile sahadaydı. Yağışın etkisiyle tıkanan kanalizasyon hatları ile yağmur suyu ızgaraları MASKİ MAKOM ekiplerinin müdahalesi ile açıldı. Yapılan müdahale ile yeniden sağlıklı su akışı sağlandı. İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de su birikintisi yaşanan noktalarda pompalar ile suyu çekerek yağışın izlerini sildi.

MASKİ Kanalizasyon Daire Başkanı Cem Çöllü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlerinden Berkan Cengiz, MASKİ İlçe Şefi Hüseyin Yelkenci de çalışmaların koordinasyonunu sağladı.